La promozione del Vicenza passa anche dalle parate di Matteo Grandi, classe '92 che con appena 12 reti subite è il portiere che ha incassato meno reti tra Serie A, B e C. In un'intervista a Calciomercato.com, il portiere del Vicenza ha svelato che: "Sono cresciuto con il mito di Buffon negli anni d'oro. Adesso studio ter Stegen e Oblak, penso siano i migliori insieme ad Alisson. Mi piace anche Szczesny, credo sia migliorato molto negli ultimi anni. In cosa devo migliorare? Nell'impostazione del gioco. Ma se è riuscito a farlo Gigi a 40 anni possono farlo anch'io a 28...".