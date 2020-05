Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ospite della trasmissione ‘Circo Massimo’ su Radio Capital: “Dal 1° giugno credo sarà possibile spostarsi tra Regioni, anche dalla Lombardia. È come se all’Italia fosse stata data una lettera di dimissioni dopo una brutta malattia: bisogna aspettare queste due settimane e vedere come va”. In attesa di nuove indicazioni ufficiali ecco le prime aperture.