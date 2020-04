Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato ai microfoni di Rete 4 della situazione generale italiana e della ripresa del campionato. Ecco le sue parole: "Per iniziarea programmare una futura riapertura, e iniziare la fase di ripresa, sarà necessario valutare anche le possibilità sanitarie e locali. Per ripartire sarà assolutamente necessario avere una garanzia su tamponi o esami sierologici e la presenza di medici, che possano controllare i lavoratori. Serie A? Io credo che purtroppo, un campionato di calcio in questo momento, con gli stadi aperti e l’epidemia in corso, sia inverosimile".