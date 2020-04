Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia dell'emergenza Coronavirus e delle prossime mosse. Ecco le sue parole: "Sconfiggeremo questo virus. Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio. Una volta che saranno garantite efficacia e sicurezza del vaccino dovremmo avere una copertura tale per non far più contagiare nessuno. Macherina? L’uso sarà fondamentale, credo debba essere fornita dallo Stato e il prezzo debba essere non solo calmierato, ma direi un prezzo fisso. Ho girato molto nel Lazio e problemi di mascherine non ce ne sono. Ora con la fase due ovviamente deve esserci un aumento della distribuzione".