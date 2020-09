Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri parla del futuro del campionato di Serie A dopo che il sottosegretario Zampa aveva aperto alla sospensione del campionato, facendo poi un passo indietro : "​In caso di più calciatori positivi va fatto un passo indietro, stabilizzare la situazione e ripartire. Ma la decisione di fermare un campionato di calcio non passa per il vice ministro della Salute, e quindi parlo da medico", si legge su IlMessaggero.it. "Se hai una squadra di calcio con molti giocatori positivi quella squadra farà fatica a giocare, ma quello che mi preoccupa è l'eventuale positività di altri giocatori di altre squadre, perchè sebbeneQuindi se troviamo dieci giocatori positivi da una parte, cinque dall'altra, faccio fatica a pensare ad un campionato aperto. Apertura stadi? Sì, ma non certo con capienza piena".