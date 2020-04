Tornare a giocare a calcio nel breve periodo è un'opzione "inverosimile" ha dichiararlo il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ad Un Giorno da Pecora: "Mi sembra inverosimile al momento che si possa riprendere a giocare a calcio, nel rispetto dei calciatori stessi vedo la partita come qualcosa di inverosimile. Non si tratta di un match di tennis o del campionato di F1 nel calcio c'è il contatto fisico tra i giocatori, lì potrebbe esserci fonte di contagio. Mi preoccupo insomma per la salute degli atleti".