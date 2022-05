Tanti nomi, ma resta difficile trovare quello giusto. E allora, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ne spunta uno particolarmente interessante: si tratta di Romelu Lukaku, che "insiste nella sua volontà di tornare a tutti i costi in Italia", trovando anche la sponda di Tuchel, pronto a dare il via alla sua cessione.



SERVE UN INCASTRO - L'unica formula possibile sarebbe proprio il prestito, e anche un corposo taglio dell'ingaggio: in questo momento Big Rom guadagna 12 milioni più 3 di bonus. E non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita, in quanto via dall'Italia per un anno soltanto. Ci pensa chiaramente l'Inter, ma tiene gli occhi aperti pure la Juventus. Attenzione inoltre al Milan: con Ibra ko, un affondo per un centravanti (con Giroud) andrà certamente fatto.