Cosa succede, al di là di Dusan? La Juve ha chiaramente nuove priorità, dettate soprattutto dall'agenda: i bianconeri sono pronti a chiudere Di Maria, ad ufficializzare Paul Pogba, a sistemare anche le ultime situazioni relative a Cambiaso. Poi? Poi ce n'è un'altra, di priorità: si chiama vice Vlahovic. E ha tanti nomi, anche importanti. Perché il sostituto del serbo non è un tassello esattamente fondamentale, ma ha un'importanza molto strategica per l'allenatore.



LA RICHIESTA - Allegri ha sempre richiesto un profilo "alla Giroud". Per intenderci: un giocatore d'esperienza, che combini qualcosa con le mezze situazioni in area di rigore, che sappia anche sbloccare le partite. Dunque, non potrebbe essere Kean, che comunque sarà riscattato per poi tornare sul mercato. Morata resta l'indiziato numero uno, nonostante la finta calma dell'Atletico, pronto a portarlo in ritiro. Poi si fa largo il mercato: c'è Dzeko, c'è Arnautovic, ed entrambi costicchiano. C'è Werner e potrebbe entrare nell'affare De Ligt-Chelsea. C'è in particolare Mauro Icardi, proposto ancora alla Juventus in questa particolarissima estate. Bene: sarà la volta buona? Per il PSG resta un profilo in uscita.