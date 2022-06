Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante bianconero Luca Toni ha tracciato l'identikit del possibile vice di Dusan Vlahovic, per cui la Juve sta vagliando diverse piste. Ecco il suo pensiero: "Punterei su due diverse tipologie di punte: o un giovane di prospettiva che possa crescere alle spalle di Vlahovic o un giocatore esperto che accetti di partire come alternativa del serbo. Deve essere un attaccante consapevole del proprio ruolo... Non deve mettere troppa pressione a Vlahovic, ma un po’ di pepe sì: perché quello fa sempre bene... Ma soprattutto deve accettare di partire come vice. Non è una scelta semplice, anche per questo sono convinto che l’opzione migliore sia quella di andare sul sicuro e riportare a “casa” Alvaro Morata".