Dopo aver provato a prolungare per un'altra stagione il prestito di, il Genoa sembra ormai intenzionato a puntare tutto su, neo campione d'Europa con la Nazionale e in uscita dal Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus non era più interessata a privarsi di Perin con la formula del prestito, e ha fatto sapere al club ligure che il portiere poteva lasciare la Vecchia Signora soltanto a titolo definitivo. Se il Genoa dovesse ufficializzare Sirigu nei prossimi giorni, ecco che il vice Szczesny in bianconero sarebbe proprio Perin.