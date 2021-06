La Juventus è alla ricerca di un vice Szczesny che possa prendere il posto di Gigi Buffon tornato al Parma. Dal Genoa è tornato Mattia Perin che però ha fatto sapere di non volere ricoprire quel ruolo ma di giocare con continuità e l'idea della società è quella di venderlo per fare cassa. Confermato Pinsoglio, come dodicesimo Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza di andare su un profilo d'esperienza e affidabilità.