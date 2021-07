Il vicepresidente dell'Udinese, Stefano, ha commentato, nel corso della cerimonia di presentazione del calendario di Serie A, la designazione della prima giornata, che vedrà i friulani affrontare la Juventus: "Cominciamo facile (Ride ndr). Ci arriviamo con una gran voglia di ricominciare. Udine, come tutti gli altri stadi, li dobbiamo immaginare riempiti, di nuovo. Speriamo di vedere una gran festa del calcio, in Udinese-Juventus. Noi ci metteremo cuore e passione, come sempre. Quest'anno speriamo di avere un po' più di fortuna, rispetto a infortunati e giocatori disponibili".