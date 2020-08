Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il futuro di Arek Milik, attaccante del Napoli pronto a cambiare maglia (Juventus e Roma su di lui): "È una telenovela, non finisce mai, non va bene per nessuno, è una situazione un po' sgradevole. Ho letto dell’interesse della Roma, spero che la faccenda finisca in fretta, parlando della nazionale rischiamo di perdere un giocatore per i prossimi mesi ed il Napoli avrebbe problemi. Situazione spiacevole, ma sono adulti e presto troveranno un accordo. Dura da un anno, non è stato un bel matrimonio".