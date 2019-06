Jordi Cardoner, vice presidente del Barcellona, ha confermato la volontà di Neymar di tornare in blaugrana in conferenza stampa: "È corretto dire che Neymar vuole tornare al Barcellona, non mi sorprende. Più volte è tornato qui e altri giocatori sono andati via per poi tornare qui, come Fabregas e Piqué. Neymar è un grande giocatore, ma non l’abbiamo ancora contattato. In questo momento dobbiamo pensare alle uscite di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del nostro allenatore, e la scadenza è il 30 di questo mese. Queste cessioni servono anche per consentire nuovi ingressi. Griezmann? Qualsiasi giocatore che ha l’obiettivo di venire al Barcellona, dove gioca il miglior calciatore della storia, deve avere voglia di venire qui e giocare in questo club".