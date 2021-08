vice​presidente dellUdinese, ha ​parlato a Radio Marte allindomani del ​pareggio contro la Juventus alla Dacia Arena: "La sensazione è che quest’anno Allegri possa fare un lavoro importante. La mancata partenza di Ronaldo è stata molto contestata così come anche il ruolo di Danilo, ma la squadra è composta da undici campioni. Che il portiere abbia sbagliato è un dato ma anche noi abbiamo ballato in difesa.anche confrontandola con l’Inter. Purtroppo, soprattutto a inizio campionato, ci sono sviste dall’una e dall’altra parte, a metà campionato magari certi gol così non si prendono. Le sviste del portiere sono più evidenti ma anche i due gol presi da noi sono frutto di errori di posizione pagati a caro prezzo."