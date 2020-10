Diego Longo, vice allenatore della Dynamo Kiev, ha parlato a Tuttosport a poche ore dalla gara con la Juventus: "Ospitiamo la Juventus da imbattuti, qual è il segreto? Un 75enne che ha l’entusiasmo di un 20enne. Lucescu è il nostro CR7. Non a caso lo scorso anno la Dynamo ha chiuso a 23 punti dallo Shakhtar, mentre adesso siamo in testa. Però... Dopo le Nazionali abbiamo ritrovato una squadra un po’ stanca. Causa l’emergenza Covid, i nostri otto calciatori dell’Ucraina hanno giocato tre partite toste in dieci giorni. Per fortuna siamo un gruppo giovane, abbiamo tanto entusiasmo e ritroviamo una parte dei nostri tifosi allo stadio".



SENZA RONALDO - "Abbiamo analizzato la partita assieme a Lucescu e sappiamo bene che a Kiev non troveremo una Juventus come quella di Crotone. Tutti hanno dei punti deboli, anche la Juve: proveremo a sfruttarli sapendo perfettamente che sarà dura perché Pirlo ha tantissima qualità. Detto questo, non firmerei per un pareggio, mai. Non affrontare CR7 è un peccato perché, seppur sia l’avversario peggiore, non capita tutti i giorni di confrontarti con il migliore. Sarebbe stato bello per i nostri talenti. Piuttosto, se dovessi togliere qualcuno ai bianconeri, punterei su Bonucci o Kulusevski, che in bianconero alla potenza sta aggiungendo una grande consapevolezza".