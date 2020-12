1









Diego Longo, vice dell'allenatore della Dinamo Kiev sotto Mircea Lucescu, ha parlato a poche ore dal match contro la Juve in Champions League: “Ronaldo? Proveremo a giocare in modo organizzato, proveremo a limitare i suoi movimenti. Ora non è più lo stesso di due o tre anni fa, quando in campo faceva quello che voleva. Morata è in forma magica. È molto forte, ma ci vorrà del tempo per raggiungere il livello di Ronaldo. Cristiano ha una rabbia da gioco impareggiabile. Si ha l'impressione che quando si pone un obiettivo, deve assolutamente raggiungerlo, e ci riesce sempre".