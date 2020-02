Vittoria ell'esordio della Viareggio Women's Cup per la Juventus Primavera che batte 1- 0 le pari età dell'Empoli. Decide una rete di Berti nel finale di gara. Giovedì prossimo secondo appuntamento del girone contro l'Inter. Intanto le bianconere iniziano con il piede giusto la manifestazione di cui detengono il titolo. La scorsa stagione le bianconere vinsero la finale contro il Sassuolo con il risultato di 4-0 trionfando nella prima edizione di sempre del torneo. Ora la competizione è iniziata come meglio non si poteva sperare, avanti ragazze!