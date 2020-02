Vince la Juve! La formazione Women Under 19 batte la Roma e alza al cielo il Torneo di Viareggio per il secondo anno di fila. Che fatica, però: dopo il primo tempo chiuso addirittura sul 3-0 (gol di Musolino, Toniolo e Bragonzi), le bianconere si complicano la vita e concedono un intero parziale alle giallorosse. Alla fine, è 3-2. Ed è un altro trofeo portato a casa da mister Spugna.



LA CRONACA

95' - FINISCE QUI! La Juve Women Under 19 batte la Roma e alza al cielo il Torneo di Viareggio per il secondo anno di fila.

90' - Roma in 10: doppio giallo ed espulsione per Orlando.

90' - 5' di recupero.

84' - GOL DELLA ROMA. Uscita pessima di Beretta, che spalanca la porta al colpo di testa di Pacioni. 3-2.

69' - GOL DELLA ROMA. Landa supera Caiazzo e scarica un sinistro violento e imparabile. 3-1.

63' - Orlando pericolosa su punizione: palla fuori di niente.

59' - Risponde la Juve: Silvioni prova il destro dal limite, palla fuori di niente.

58' - Occasionissima per le giallorosse: destro da ottima posizione di Vinducci, para Beretta.

50' - Corelli prova il destro dal limite dell'area: para centralmente Beretta.

45' - Ripartite!

45' - Termina senza recupero il primo tempo: è 3-0 per le bianconere. A segno Musolino, Toniolo e Bragonzi.

45' - Punizione dalla lunga distanza di Orlando: palla altissima.

35' - GOL DELLA JUVENTUS. Orlando non interviene e Bragonzi scatta verso Ghioc: il tocco è perfetto e vale il 3-0 bianconero.

22' - Ancora Berti, che si crea la possibilità di calciare e lo fa senza remore: il sinistro è alto.

17' - GOL DELLA JUVENTUS. Toniolo! E con un'altra punizione dai 20 metri: il mancino è perfetto. 2-0 per le bianconere.

13' - Conclusione di Berti, ancora dal limite: para facilmente Ghioc.

11' - GOL DELLA JUVENTUS. Punizione dai 20 metri di Musolino: palla deviata che trae in inganno il portiere e si deposita in rete.

9' - Grande inserimento di Berta, esce bene Ghioc.

8' - Sinistro tremendo di Landa: il mancino della giallorossa dal limite dell'area fa tremare la traversa.

2' - Boldrini tenta il destro dalla distanza. Palla fuori.

1' - Inizia la gara Le formazioni ufficiali:

Juventus: ​Beretta; Caiazzo, Brscic, Masu, Toniolo; Bellucci, Musolino, Silvioni; Bragonzi, Beccari, Berti.

Roma: Ghioc; Pacioni, Corrado, Massimino, Orlando; Severini, Pienzi; Graziosi, Boldrini, Corelli; Landa​



Segui la partita LIVE sul nostro sito