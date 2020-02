di CC

Vince la Juve! La formazione Women Under 19 batte la Roma e alza al cielo il Torneo di Viareggio per il secondo anno di fila. Che fatica, però: dopo il primo tempo chiuso addirittura sul 3-0 (gol di Musolino, Toniolo e Bragonzi), le bianconere si complicano la vita e concedono un intero parziale alle giallorosse. Alla fine, è 3-2. Ed è un altro trofeo portato a casa da mister Spugna. Ecco le pagelle.



BERETTA 6 - Esce male sul secondo gol giallorosso. Per il resto, prestazione molto convincente.



CAIAZZO 6 - Landa è una spina nel fianco: tiene come può.



BRSCIC 6.5 - Completa l'esuberanza di Masu con una grande comprensione del gioco.



MASU 6 - Parecchio stanca, ogni tanto poco lucida. Ma è una spanna sopra le compagne.



TONIOLO 7 - Qui c'è parecchia qualità.



BELLUCCI 5.5 - Il cambio di passo non arriva. Quasi mai.



MUSOLINO 7 - Punizione fortunata, ma la prestazione è di alto profilo.



SILVIONI 7 - Ha un modo tutto suo di far girare questa squadra. Appena cala, la Juve ne risente.



BRAGONZI 6.5 - Un gol alla Bragonzi. E un Viareggio incorniciato nei ricordi più belli.



BECCARI 6 - A fasi alterne.



BERTI 6 - Anche qui: fa tanto, ma manca cattiveria.