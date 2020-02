Si è svolto ieri il sorteggio dei gironi della 72° edizione della Viareggio Cup, torneo a cui parteciperanno le squadre Under 18, che prenderà il via il 16 marzo e terminerà con la finale del 30 marzo. A pronunciare il giuramento di apertura di questa edizione prima della partita inaugurale, che vedrà protagonista il Bologna campione in carica, sarà Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana aveva vinto il medesimo torneo nel 2005, in finale contro il Genoa. Da qui costruì la sua splendida carriera in bianconero fino a diventare il Principino di Torino, custode delle chiavi del centrocampo di una delle squadre al top d’Europa.