Il tecnico dell'Empoliai microfoni di Dazn ha ricordato Gianluca. Le sue parole:"Una giornata triste, un periodo perché abbiamo perso troppi esponenti del calcio. Con Gianluca c'è stata una parentesi, mi ha chiamato perché voleva conoscermi in un momento particolare per me, mi ha detto di non mollare, è un ricordo che mi porterò dietro per sempre".