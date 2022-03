Il caos attorno al Chelsea è sempre più marcato. Uno dei principali acquirenti è proprio Candy a fianco a cui si schiera l'ex bianconero Gianluca Vialli. Candy infatti ha assunto la società di investimento di Vialli insieme al socio Fausto Zanetton, ovverosia Tifosy Capital & Advisory, per preparare un’offerta formale di circa 2,5 miliardi di sterline per il Chelsea.



RIVELAZIONE - A rivelarlo è lo stesso Vialli al Daily Mail spiegando: Sono orgoglioso e mi sento molto privilegiato di sostenere l’offerta di Mr Candy di acquistare il Chelsea Football Club. Ho incontrato Nick Candy in diverse occasioni nelle ultime settimane e condivido le sue visioni e il suo impegno per rendere il Chelsea il club più riconosciuto e supportato a livello mondiale, oltre a mantenere il continuo successo in campo. Condividiamo la stessa opinione che se l’offerta dovesse andare a buon fine, cercheremo di essere i migliori custodi possibili del club, sapendo che è fondamentale che le preoccupazioni dei tifosi siano al centro delle priorità di qualsiasi proprietario. Con l’obiettivo di rendere il Chelsea un club migliore per il bene dei tifosi".