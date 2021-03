Gianluca Vialli, nella conferenza stampa di oggi con Roberto Mancini, ha voluto ricordare Paolo Rossi e gli altri ex azzurri morti in questi ultimi mesi: da Pietro Anastasi a Pierino Prati, da Mario Corsi a Mauro Bellugi. "Sono stati degli idoli, ora che non ci sono più è come se si fossero portati via un pezzettino di me - le parole dell'ex attaccante della Juventus. Paolo era come un fratello maggiore, una delle persone più belle che abbia mai incontrato".