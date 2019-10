Gianluca Vialli, ex attaccante della Juventus, ha commentato con rabbia il mancato approdo alla Sampdoria da presidente, come riportato da Calciomercato.com: "Semplicemente non ci siamo messi d'accordo sul prezzo, non è colpa di nessuno, chi vende ha un'idea, chi compra ne ha un'altra. Non è stato possibile trovare un punto d'incontro. Io l'ho sempre trattata come una cosa riservata, mi dispiace che abbia condizionato l'umore e i risultati della Samp. Ma certo non sono andato da Mara Venier o da Simona Ventura a parlarne. Peccato, perché nella Samp lavorano tanti ottimi professionisti con cui mi sarebbe piaciuto fare qualcosa, anche se poi Ferrero si prende sempre tutti i meriti... Possibilità che il discorso si riapra? A questa domanda non riesco a rispondere".