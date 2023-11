Incredibile quanto accaduto in una trattoria aprovincia di Cremona, locale molto frequentato da giocatori e dirigenti della. La notizia riportata da SkySport, è stata infatti rubata una maglia esposta di Gianluca Vialli, donata dal giocatore al proprietario del locale ai tempi della Juve e poi autografata dalo scorso 17 settembre quando era andato a mangiare al locale. Questa la rabbia del proprietario sul suo profilo Facebook:"Devo confessare che ho pianto e non ho dormito, quella maglia per me era tutto, me l’aveva regalata Gianluca quando giocava nella Juve e il 17 settembre dell’anno scorso, quando era venuto da noi a pranzare, me l’aveva firmata; non ho idea di chi possa averla presa, probabilmente qualcuno che ha aspettato che mi assentassi qualche istante dal bancone e poi se n’è andato. Io mi sono accorto della sparizione soltanto nel pomeriggio".