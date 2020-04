2









Il 25 aprile è l'anniversario della morte di Andrea Fortunato. Venticinque anni fa l'ex terzino della Juventus è scomparso per una leucemia a soli 23 anni. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il ricordo dell'amico e compagno di squadra Gianluca Vialli: "Andrea era un bravissimo ragazzo. Leale, altruista, coraggioso, curioso e simpatico. Era anche un ottimo calciatore con un enorme potenziale e un futuro da giocatore della Nazionale. Per me non era semplicemente un collega ma anche un amico. Adesso è uno dei miei angeli custodi... Andrea, mi manchi”.