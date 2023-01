La sfida tra, che domani vivrà un nuovo capitolo, è già passata alla storia. Era il, quindi quasi 27 anni fa, quando Pietrosalvò la Vecchia Signora dalla sconfitta segnando il gol delfinale (il suo primo in campionato con la maglia bianconera), tra le proteste dei padroni di casa. Era il, pienodi una gara dalle mille emozioni (con tanto di malore per il presidente del club grigiorosso che fu costretto al ricovero in ospedale), aperta dalle reti di Gianlucae Fabrizioe poi ribaltata dai lombardi: nella marcatura bianconera "in zona Cesarini" non c'era niente di irregolare, semplicemente i sei minuti extra concessi dall'non erano stati ben definiti. Anche qui nulla di sensazionale perché - ebbene sì - all'epoca non esisteva ancora ufficialmente l'usanza, che solo alcuni fischietti come Grazianoadottavano, di annunciare esplicitamente il recupero dopo lo scoccare del 90', nonostante sempre più spesso, con sei cambi a partita e frequenti perdite di tempo, fosse necessario allungare il match.Ma allora perché, come si diceva, quella sfida - ultimo precedente allo Stadio Zini tra le due squadre - è passata alla storia? La risposta è subito data: dopo quella frazione di gioco infinita, il designatore Paolodecise infatti che era arrivato il momento di prendere una decisione, e fu bravissimo a convincere immediatamente la(e poi la FIFA) della necessità di indicare chiaramente l'entità del recupero, secondo una consuetudine che al giorno d'oggi pare tanto semplice quanto scontata. E così, dall'11 febbraio seguente, ila bordocampo sarebbe stato dotato di, con la prima segnalazione che risale proprio al posticipo di quella sera tra Fiorentina e Parma.Che forse non passerà ugualmente alla storia, ma che per la Juve segnerà l'inizio di un nuovo capitolo, dentro e anche fuori dal campo.