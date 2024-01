L'evento per commemorare Gianlucalunedì prossimo dal titolo "My name is Luca, Ballata per Vialli" non poteva che tenersi a Genova, dove il bomber ha scritto, con la maglia della Sampdoria, pagine indimenticabili di storia. "Genova è la città più importante nella storia sportiva di Gianluca. Il suo nome e quello di tutti quei ragazzi blucerchiati resteranno per sempre nella storia del calcio. E festeggiare Gianluca non si poteva fare che a Genova. A Cremona è nato, a Torino ha vinto la Coppa dei Campioni e vissuto uno splendido finale di carriera, ma Genova è realmente tutto" ha detto Massimo, tra gli ideatori del progetto tramite la Fondazione Vialli e Mauro.