Non è un'esagerazione:Quella in cui, vuoi o non vuoi, tutti i grandi calciatori s'incastrano, si perdono, finiscono inevitabilmente per scivolare via tra gli angoli della mente dove i ricordi non s'illuminano.è stato. Ha saputo riproporsi, ha costretto tutti a studiare e a studiarlo. Pur avendone di straordinarie, ha cambiato ogni carta sul suo tavolo.Dain campo è diventato un; da allenatore originale è diventato unmai banale. E con le parole, proprio come con il, ha dato costante sensazione di essere diverso, speciale, certamente unico.Nell'ultima,, vita al seguito dellaaveva raccontato l'ennesima parte di sé, quella probabilmente più vulnerabile: da quando si era riscoperto fragile, estremamente umano, ogni giorno era un dono e con quel dono ha fatto tutti i conti dell'esistenza. L'ha benedetto e l'ha maledetto, l'ha abbracciato e se n'è discostato.Ponendosi obiettivi, immaginando ogni domani. Soprattutto quando sembrava impossibile.Di Luca Vialli calciatore ci sono immagini a colori e sogni realizzati. C'è la grande corsa con la Sampdoria, portata più in alto di ogni immaginazione e a un passo dalla Coppa dei Campioni. C'è il passaggio alla Juve, un po' tormentato e poi bello, forte, vibrante, a tratti meravigliosamente scanzonato.: da lì a qualche mese la Juventus avrebbe vinto la Coppa dei Campioni tanto sospirata, e alla vigilia della sfida del Delle Alpi contro il Real Madrid, ritorno dei quarti di finale da affrontare dopo l'1-0 preso al Bernabeu, Luca fa il capitano e rende l'aria più leggera. Facendo ridere. Tenendo alta la barra dell'attenzione. Permettendo a quei ragazzi di vivere oltre il pensiero della partita. Poi vinta, naturalmente.Parleranno tutti, e ogni parola suonerà tanto vuota da far male. Ad avere un senso saranno solo i suoi, raccolti negli anni passati a svelarsi, un po' alla volta, come ha fatto con la notizia della malattia.Nei mille pezzi della, scegliamo un giorno:. Vialli non voleva sorrisi di pietà, maancora tante persone."La mia coscienza è stata a disposizione dell'energia che c'è nell'universo - raccontò -. Il cancro non è un nemico, non l'ho affrontato come in guerra". Perché è una sonora banalità questo raccontare di lotte e battaglie, di nemici terribili e di ogni metafora generata dalladi un destino troppo comune nell'essere umano. Se volete fargli un'ultima carezza, immaginatelo così: mano nella mano con chi ce l'ha portato via. Sereno, forse sorridente. Sicuramente in pace: oggi, almeno e dopo anni,