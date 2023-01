, quando c’è stato il compleanno dello zio Bergomi,e lì abbiamo capito..." con queste parole Riccardo, attuale dirigente dell'inter, ha racontato il timore per le condizioni di salute di Gianlucaal Corriere della Sera. Infatti, ha spiegato che avevano un gruppo Whatsapp con i giocatori del Mondiale del 1990. "Ci sentivamo per gli auguri o quando c’era un evento, anche personale, da ricordare. Lucaper il compleanno del Mancio" ha poi spiegato."Sono in ritiro con l’Inter, però. Ho cercato per tutto il giorno di stare lontano dalla televisione senza riuscirci.. Credo che ci sia molto di Vialli nella vittoria della Nazionale all’Europeo 2021. Rivedendo l’abbraccio forte e spontaneo con Mancini non ho potuto fare a meno di commuovermi., ma sono certo che alle sue ragazze avrà lasciato in eredità grandi insegnamenti.. A me resteranno il suo sorriso e un pezzo di vita che non tornerà più"