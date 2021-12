Le parole di Gianluca Vialli, intervenuto nel corso della presentazione del libro ​"Gianluca gonfia la rete": "Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e l’ospite indesiderato è sempre con come. A volte è più presente, altre meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione... Si va avanti e spero possiate sopportarmi per molti anni".