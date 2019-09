A margine della Golf Cup organizzata con Massimo Mauro, Gianluca Vialli parla di passato, presente e futuro: dalla Samp alla Juve, i suoi pensieri registrati da IlBianconero.com.



SAMPDORIA - "No comment. Mi dispiace, ma non posso parlarne... Brutto inizio? Zero punti in due partite, direi di sì".



SERIE A - "Ho visto parecchie partite, è stato un inizio molto divertente. Partite aperte e spettacolari, il modo migliore per rendere il prodotto attraente anche all'estero. Speriamo che continui così, ma ho il sospetto che più avanti si sarà più accorti. Speriamo possa essere l'inizio di una stagione entusiasmante".



GIOCHISTI - "Dipende tanto dalla piazza, dai giocatori che hai a disposizione. Devi adattarti ai calciatori e devi cucire addosso le tue idee. A volte dai spettacolo e perdi il posto di lavoro. Bisogna essere realisti e concreti. Ci sono tecnici che hanno idee, e altri che ne hanno diverse".



ALTERNATIVA JUVE - "La classifica dice Torino e Inter. Vedremo più avanti".



NUMERO 9 - "I numeri non hanno il significato di una volta. Si può non averlo in campo, non gli darei molta importanza. A volte è pure una questione di scaramanzia. Meglio avere abbondanza che mancanza. A volte averne troppi può portare problemi di gestione, però non credo sia il caso".