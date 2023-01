Waltera SkySport ha ricordato Gianluca. Queste le sue parole:"Pensavo di aver finito le lacrime, non le ho finite ancora. Non ci credo. Sempre lui che dava la forza a noi. Se lo chiamavo era lui che dava a me la forza di andare avanti. Sono troppo addolorato. Non ho la stessa amicizia di lui con Mancio ma abbiamo condiviso la stanza in Nazionale e ci siamo sempre abbracciati e stimati e anche se non ci sentivamo poi quando ci sentivamo era come se ci sentissimo sempre. Un uomo così manca tanto, si fa fatica a pensare che non ci sia".