Il Vescovo di Cremona Antonio Napolioni, ieri nella messa celebrata in onore di Gianlucaha salutato cosi il giocatore:"Che cosa deve da aggiungere un prete, che magari è stato juventino in gioventù, che tifa per la Nazionale e che adesso conosce la realtà Cremonese, a tutto quello che è già stato detto di Gianluca? Invece ciascuno di voi può aggiungere qualcosa, perché ognuno di noi vive anche negli altri. C’è tanto Vangelo nella vita di Gianluca, che ha saputo giocare non soltanto le partite di campionato, ma anche quelle dell’esistenza. E il paradiso assomiglia a un campo dell’oratorio".