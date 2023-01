Quanto vale l'eredità di un sogno realizzato? Lo si capisce dalla commozione profonda di uno Stadium segnato, ne danno idea gli anni passati eppure ricordati chiudendo soltanto le palpebre. Nel gesto, sentito, di ritornare a quei momenti e riscoprirne il valore, laha abbracciatoin un momento completamente diverso da tutti gli altri: il minuto di silenzio è stato un lungo applauso, poi un coro e infine una lettera. Meravigliosa. E sentita.Già a poche ore dall'inizio della partita, tanti tifosi hanno vestito la Nove di Vialli e hanno cantato come venticinque anni fa:A pochi passi dall'ingresso della curva, il primo dei tanti striscioni dedicati: "Capitano Vero, Vialli eroe bianconero". Tanti sono passati come si fa con i pellegrinaggi più sentiti: c'è chi ha toccato lo striscione e l'ha baciato, a mo' di santino; chi l'ha mostrato ai propri figli, spiegando;E di ricordi ne sono affiorati tanti, troppi, con le luci soffuse e l'immagine di Luca attaccato alla rete della porta del Delle Alpi. Dalla Sud, il messaggio più intimo:E "ciao Gianluca", che pure è presente, che è nel bandierone (l'unico ammesso allo Stadium) e nel cuore di tutti, anche dei più piccoli. "Uno di noi", dicono. Uno di tutti, in realtà. Ecco perché fa ancora più male.