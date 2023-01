Le mani sulla coppa hanno un nome e un cognome:. Ma anche un co-autore niente male, soprattutto per la stesura di quell'immagine poi diventata iconica: Marcello Lippi. Non per l'organizzazione della Juventus che vinse sotto il cielo stellato di Roma. Ma per un aneddoto raccontato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Nell'estate del 1994, la Juve cambia la guida tecnica: dentro Lippi per Trapattoni. Vialli va subito dal tecnico di Viareggio, gli chiede il benestare alla cessione. Il motivo? Le prime due stagioni con la Juve, nonostante la vittoria della Coppa Uefa nel 1992-93, erano state abbastanza deludenti per il centravanti: problemi tattici con Trapattoni, qualche infortunio, pochi gol. Da lì il desiderio di cambiare squadra. In un paio di minuti, Lippi convince però Luca a rimanere, piazzandolo al centro del nuovo progetto, nel quale la Juventus dovrà andare a vincere la Coppa dei Campioni. Uomo ambizioso, Vialli ci mette niente per convincersi e tornare decisivo.Nel frattempo Roberto Baggio si infortuna, nel tridente composto con Vialli e Ravanelli si inserisce Alessandro Del Piero. Per alcuni mesi, fino al ritorno del Codino, Luca è il capitano. E in estate Roby va al Milan, rendendo Vialli a tutti gli effetti il leader della squadra che dovrà alzare la Coppa. Anche se non segnerà sin dall'inizio - benedetto Del Piero -, in semifinale Luca sarà decisivo con il Nantes, portando a tutti gli effetti la Juventus a giocarsi la Coppa a Roma. Ai rigori, la palla finisce sempre dentro e l'amico Peruzzi lo abbraccia. Era finito un incubo e ricominciato un sogno. Anche grazie a quelle parole di Lippi.