, in una chiesa di West London. Presenti i genitori del calciatore italiano scomparso e i più stretti familiari italiani, come la madre Maria Teresa e molto probabilmente il 92enne papà Gianfranco. Oltre, ovviamente, anche ai familiari inglesi, inclusa la moglie Cathryn White-Cooper e le figlie della coppia, Olivia e Sofia. Hanno partecipato anche alcuni amici stretti di Vialli, qualcuno arrivato dall’Italia". Lo riporta Repubblica.Tra i presenti anche Robertoe Massimo: "I due ex calciatori italiani hanno portato la bara, insieme ai fratelli di Vialli, Nino, Marco e Maffo".