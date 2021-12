A tentare di togliere il club dalle mani di Massimoera stato Gianluca, insieme al finanziere americano James Dinan. Il retroscena, raccontato dal commercialista di Ferrero Gianluca Vidal a Tuttosport, non lascia spazio ad interpretazioni."C’è quella intercettazione in cui io dico che se gli vengono offerti 80 milioni lui ne chiede 100… Quello che a me sembrava un risultato eccezionale non era soddisfacente per Ferrero. Uno che on si accontenta mai. La cifra che si trattò con Dinan fu proprio 80 milioni" ha detto Vidal.