L'allenatore del Cesenaprotagonista ieri nell'amichevole della Continassa contro la, ha parlato in conferenza stampa dall’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Cesena:"Ho visto delle cose molto interessanti in una partita molto difficile. Nonostante la grande pressione della Juventus abbiamo fatto molte cose provate nei primi giorni d'allenamento, soprattutto nel possesso palla e nell’uscita dal basso che in tre o quattro occasioni siamo riusciti a fare bene. Non doveva essere una gita, e così è stato. Anche quando in campo c’erano tanti giovani, ho visto un buon atteggiamento".