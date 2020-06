Da oggi è possibile viaggiare da una regione all'altra senza bisogno di autocertificazione, e Miralem Pjanic ne approfitta subito: sul suo profilo Instagram il centrocampista della Juventus ha pubblicato una storia in treno in camicia, pantaloncini e mascherina. In sottofondo "I Can" del rapper americano Nas. "Io posso", scelta forse non casuale dopo mesi durante i quali non era così facile spostarsi da una regione all'altra. Da oggi un passo in più verso la normalità, Mire non ha perso tempo.



Nella gallery qui sotto il video di Pjanic in treno