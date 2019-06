di Andrea Menon

Pronti a cambiare. La Juve si rinnova e il suo restyling potrebbe partire proprio dalle fasce, nella sezione terzini. Il futuro di Joao Cancelo e Alex Sandro, infatti, è in bilico, soprattutto per le offerte che arrivano e arriveranno sulla scrivania di Paratici. Il portoghese piace tantissimo al Manchester City, pronto a investire quasi 60 milioni, con la Juve che ragiona sulle cifre, la plusvalenze e le attese non proprio ripagate per il suo laterale destro. Anche su Alex Sandro ci sono club di Premier League, con il Real Madrid sempre attento alla sua situazione, viste le difficoltà di chiudere per Ferland Mendy del Lione. Trattative da impostare, con la Juve che non chiude la porta a priori.



I SOSTITUTI - I bianconeri ascoltano e pensano ai possibili sostituti, anche se le alternative in questo momento sembrano piuttosto tiepide. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe ragionando su Danilo del City e Emerson Palmieri del Chelsea, rispettivamente terzino destro e sinistro, così da non farsi trovare impreparata. Le ipotesi, per ora, non scaldano, ma in caso di cessione il mercato può accendersi.