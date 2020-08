10









Il mercato non si ferma mai. O meglio, i rumors di mercato non si fermano mai. Specialmente quando di mezzo c'è la Juve. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Andrea Pirlo vorrebbe trattenere sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala facendo ripartire la Juve da loro "più altri nove". Un cambio di programma rispetto alla volontà del tecnico potrebbe esserci sono per qualcosa di clamoroso: leggi offerta a due zeri per Dybala e almeno 60 milioni di euro per Ronaldo. FUTURO - Di certo la Juve dovrà far cassa con la cessione di qualche big e dovrà necessariamente andare a prendere un attaccante, un "vero" nove che rimpiazzi Gonzalo Higuain. I nomi sono sempre quelli: Jimenez, Milik, Lacazette, Morata e Zapata, che secondo Il Corriere dello Sport è il nome preferito da Pirlo. Che intanto blocca Ronaldo e Dybala. O almeno ci prova, il futuro dipende soprattutto dalle offerte che arriveranno.