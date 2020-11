Moise Kean è un'idea ancora in piedi in casa Juve. Ci avevano pensato quando qualche mese ma è una suggestione che potrebbe riprendere corpo nel prossimo mercato, come riporta Calciomercato.com. La Juventus aveva ceduto Kean solo per sistemare il bilancio e non perché non puntava sul classe 2000, che quest'anno è si è trasferito in prestito dall'Everton al Psg. In Francia sta facendo molto bene, e anche i francesi vogliono trattare l'acquisto a titolo definitivo.