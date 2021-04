Una delle ipotesi in caso di allontanamento di Fabio Paratici è la promozione di Federico Cherubini, braccio destro dell'uomo mercato della Juve e che dalla prossima stagione potrebbe prendere in mano la gestione delle trattative. Uno scenario presentato da La Repubblica e che potrebbe concretizzarsi anche in caso di ritorno in panchina di Massimiliano Allegri: il suo arrivo infatti, potrebbe spingere Paratici lontano dalla Juve dopo undici anni.