E se andasse via Fabio? Tutto da chiarire quest'aspetto. Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, infatti, al momento il direttore bianconero non è in discussione (leggi qui le ultime sul suo futuro ). Massimo, ex procuratore sportivo, però guarda l'orizzonte oltre Paratici: "Se dovesse andare via? Potrebbero arrivare Carnevali o Tare. Il destino di Pirlo invece è legato alla Coppa Italia e alla qualificazione in Champions. Non sono convinto che rimanga a prescindere". Dunque tutto ancora in ballo, tante decisioni da prendere. Legate al campo e non solo...