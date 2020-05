1









I quotidiani sportivi in edicola domani in prima pagina danno spazio alla ripresa del campionato e al calciomercato. Sul Corriere dello Sport i fotomontaggi di Immobile, Ronaldo e Lukaku ai nastri di partenza ma: "Via libera a metà. Allenamenti collettivi dal 18 maggio, ma un contagiato può fermare la squadra" titola il quotidiano. In taglio alto il mercato, con una vecchia conoscenza bianconera: "Cancelo torna all'Inter. Marotta vicno all'accordo per Lautaro al Barcellona: la chiave è un giro di scambi che porterà il portoghese da Conte e Semedo al Manchester City". Di spalla la rivoluzione Juve: "Sto agli eccessi, ingaggi giù", e la situazione in casa Milan: "Ira Maldini su Rangnick. Riecco Ibra".



Tuttosport apre con il mercato e in primo piano c'è l'asse con il Barcellona: "Juve in Barça" si legge. "Tra il club bianconero e quello catalano sta nascendo un clamoroso asse si mercato. Non si parla solo dello scambio tra Pjanic e Arthur, con il brasiliano più vicino al sì". Di spalla la ripresa della Premier League e gli allenamenti collettivi dal 18 per i club di Serie A. In taglio alto una panoramica del resto dell'attualità: "Vagnati arriva subito, poi ribaltone" in casa Torino; nel Milan si discute ancora: "Maldini, che attacco a Rangnick!"; e l'Atalanta ricorda Rinaldi, il 19enne scomparso: "Ciao Andrea, il ragazzo d'oro della Dea".