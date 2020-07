La Juve? Farà come gli Yankees. A spiegarlo è l'edizione online di Repubblica, che racconta della nuova scelta stilistica dei bianconeri. Semplicemente, la Juventus toglierà la scritta sopra la doppia J che forma l'attuale logo. Ecco il chiarimento del giornale: "Non più 'Juventus', almeno sulla maglia, ma "J": per allargare il proprio mercato, rendere più semplice la comprensione del marchio anche per chi utilizza sistemi di comunicazione diversi da quello occidentale. La semplicità del logo immediatamente associato alla squadra torinese: già oggi la presenza di una J fa pensare immediatamente alla squadra torinese, a Cristiano Ronaldo e ai trionfi conquistati. Dal prossimo anno questo concetto sarà, oltre che rafforzato, un elemento fondante della filosofia bianconera".