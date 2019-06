Il futuro è qui. Giovane e rampante. La Juve riparte e, probabilmente, cambia: l'attacco è uno dei settori dove il club bianconero può permettersi di toccare meno, ma sarà comunque oggetto di modifiche, con la Juve che ragiona sui movimenti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, le nuove voci sul futuro di Gonzalo Higuain lontano da Torino (ri)aprono le porte alla trattativa-madre di questo mercato: lo scambio Icardi-Dybala tra Inter e Juve. Ma soprattutto l'arrivo del numero 9 a Torino. Prima però il Pipita deve cambiare definitivamente maglia e Mario Mandzukic scegliere una delle proposte arrivate per lui sulle scrivanie di Torino. Spazio necessario per ingaggio, costi e posti in rosa, con la Juve che può permettersi di aspettare e valutare con attenzione.