Federico Chiesa viene via dalla Fiorentina solo per 70 milioni di euro. Questa frase è diventata un mantra nell'informazione sul mercato viola e su quello della Juventus. Eppure, questo assioma potrebbe non essere granitico. È quanto si apprende su Calciomercato.com, che spiega come il club di Commisso, con la mediazione di Fali Ramadani oggi presente a Milano, sia pronta a sedersi al tavolo delle trattative per un'offerta che può anche stazionare intorno ai 50 milioni. Ma non è così semplice per la Juve disporre di questa cifra cash...

ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA - La Fiorentina accetta solo soldi, niente contropartite. Quindi Paratici deve riuscire a vendere prima di lanciare l'assalto a Chiesa. La cessione designata è quella di Douglas Costa, che permetterebbe di accumulare il tesoretto necessario. Tuttavia il brasiliano sta rinunciando a qualsiasi destinazione perché ha tutta l'intenzione di rimanere alla corte di Pirlo.

IL DA FARSI - Sicuramente un rebus non così semplice da risolvere. Ma nel momento in cui si dovesse trovare l'accordo per vendere Douglas (tanti rumors circolano su di lui, dalla Premier League alla Liga) ecco che partirebbe l'operazione Chiesa: la Fiorentina è aperta pure a formule che prevedano un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma come sta avvenendo di continuo in questa estate bianconera, serve che si sblocchi una situazione per poterne attivare un'altra.